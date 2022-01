Genève – Avec le Covid, le nombre de morts sur la route a augmenté

Alcool en cause

Le canton de Genève caracole en tête d’un triste classement depuis 2017. C’est en effet au bout du lac que se produisent le plus d’accidents graves en lien avec une consommation d’alcool excessive. En 2020, 1,01 accident par 10’000 habitants a été comptabilisé. Suivent les cantons de Thurgovie (0,86), Zoug (0,71), Nidwald (0,70) et du Valais (0,69). Cette proportionnalité a fortement augmenté en Thurgovie et à Zoug, mais elle a baissé à Nidwald et en Valais. Et pourtant, selon Patrick Pulh, 2020 n’a pas été une année catastrophique à ce niveau-là, même si cela reste très élevé. En 2020, Genève a compté 315 accidents impliquant l’alcool, contre 384 en 2017, par exemple.