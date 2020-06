Avec le Covid, les anti-vaccins se sentent pousser des ailes

Millions de morts évités

En 2019, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé «l’hésitation vaccinale» comme l'une des dix menaces sur la santé mondiale. «Il est établi que la vaccination permet de combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles, comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la rougeole, et on estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités», poursuit-elle sur son site. Toutefois, si la couverture vaccinale mondiale s’améliorait, 1,5 million de décès supplémentaires pourraient être évités, selon l’OMS.