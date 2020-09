Australie : Avec le Covid, les serpents prennent leurs aises

La fin de l’hibernation entraîne un boom des interventions.

L’incident a rappelé que le printemps austral arrive, et avec lui la fin de l’hibernation des reptiles. Les entreprises spécialisées font déjà face à une multiplication des appels. Raymond Hoser, «snakebuster» à Melbourne, estime que le ralentissement de l’activité humaine lié au Covid-19 pourrait favoriser les colonies, mais il relativise. C’est surtout parce que «les gens restent chez eux et s’occupent de leur propriété qu’ils verront plus de serpents». Il met en garde contre la tentation de les attraper ­soi-même. À Melbourne, par exemple, la plupart des espèces sont venimeuses et mortelles, rappelle-t-il.