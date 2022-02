Smartphone – Avec le Galaxy S22 Ultra, Samsung ressuscite le Note

À l’occasion de son événement Unpacked 2022, Samsung a dévoilé mercredi trois nouveaux smartphones Galaxy de la série S: les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Digne héritier du Galaxy Note, dont la gamme a été abandonnée, ce dernier, doté de fonctionnalités de prises de vue nocturnes améliorées grâce à des capteurs photo plus lumineux, marque le retour du stylet S Pen, dans une nouvelle version améliorée (il affiche désormais une latence de 2,8 millisecondes). Il a en effet la particularité de disposer, à côté du port USB-C, d’un port permettant de loger le stylet S Pen, comme l’ancienne gamme Galaxy Note. Pour rappel, le précédent smartphone Galaxy S21 Ultra était déjà compatible avec le stylet S Pen du Galaxy Note, mais l’appareil ne disposait pas d’emplacement pour le transporter. Avec ce nouveau modèle plus puissant et équipé d’un écran LTPO de 6,8 pouces avec une définition Quad HD+, Samsung a corrigé le tir.