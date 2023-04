En Europe: Avec le recul des prix de l’énergie, l’inflation ralentit mais reste trop élevée

Selon l’indice PCE, qui est privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed), l’inflation a baissé à 5% en février sur un an, avec une inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie et alimentation, à 4,6%, écart le plus faible entre les deux mesures depuis de longs mois. La hausse de l’indice IPC, une autre mesure de l’inflation qui fait référence aux États-Unis et sur laquelle sont notamment indexées les retraites, est tombée en février à 6,0% sur un an, son plus faible niveau depuis un an et demi, signe que la tendance est bien confirmée. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden s’est félicité des «progrès réalisés dans le combat contre l’inflation dans un contexte de faible chômage et de croissance soutenue» mais il reconnaît que ce combat «n’est pas terminé».