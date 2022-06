Panne Skyguide: les vols annulés à Genève paniquent les voyageurs

Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport. dra

Une panne majeure a touché le contrôleur Skyguide, qui a dû fermer l’espace aérien helvétique par précaution, tôt mercredi. Une reprise progressive a été annoncée durant la matinée, mais certains vols ont dû être annulés.

A l’aéroport de Genève, dans la zone des départs, les voyageurs prennent leur mal en patience et tentent de glaner des informations, dans une ambiance plutôt calme. «Je devais prendre l’avion pour Nantes et ensuite aller au Hellfest festival, explique Jacques, un Vaudois fan de metal. Dans le train pour me rendre à l’aéroport, j’ai reçu un sms d’Air France qui m’informait du problème. À Cointrin, on m’a guidé vers un guichet d’information. Bon, j’aimerais bien en savoir plus et qu’on me donne une solution. C’est sûrement quelqu’un qui a tiré une prise par mégarde à Skyguide et qui a provoqué la panne… Je plaisante, bien sûr. J’essaie de rester positif et de réagir avec humour, mais en vérité, c’est pas évident, là… Ça fait ch…!”

Jacques, en partance pour le Hellfest (qui débute vendredi), prend son mal en patience. dra

Corinne et Denis, charmant couple de septuagénaires, devaient se rendre à Berlin pour le mariage de leur fils: «Heureusement ce n’est que vendredi. On s’est levés à 4h30 du matin (ndlr: ils habitent dans l’Ain, en France) et tout allait bien… jusqu’à maintenant. Mon mari n’a reçu qu’à 8h20 un sms d’easyJet indiquant que nous devions prendre contact avec la compagnie par internet.» Corinne relève néanmoins un point positif. «Avec le stress, mon mari qui d'habitude a une canne ne l’emploie plus, il court dans tous les sens.»

Denis et Corinne devaient s’envoler pour le mariage de leur fils, à Berlin. dra

La beauté de la baie de Naples attendra avant de s’offrir à Justine et Cécile. Les deux copines de 24 et 27 ans, pas au courant de la panne lorsque 20 minutes les a rencontrées, ont le masque. «Ce sont des choses qui arrivent, mais on n’est pas très bien, là. On part pour quatre jours, mais est-ce qu’on aura un vol, et quand? Et puis quid de notre réservation sur place? », se demande la benjamine du duo. Son amie, qui pianote sur son portable le regard fiévreux, l’interrompt: « On a jusqu’à demain 10h pour annuler l’excursion». Ambiance morose dans la file d’attente.