Rapport de l’ONU

Avec le virus, les gens se nourrissent moins et moins bien

La crise cause des pertes de revenus, renchérit les aliments et perturbe les chaînes d'approvisionnement. La faim dans le monde risque de s’aggraver.

D'après les dernières estimations, la faim touchait l'an dernier environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, peut-on lire dans un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), rédigé avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'Unicef, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé. Soit 10 millions de personnes de plus qu'en 2018 et 60 millions de plus qu'en 2014.