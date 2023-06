Myclimate utilise Poutine dans sa campagne pour le climat

«Propagande de bas étage»

Interrogé sur l’action de myclimate, le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) répond que «toute mesure visant à s’affranchir d’une dépendance quelconque est bénéfique. Mais il faut se demander ce qu’il est possible de faire et à quel prix». Dans ce cas précis, il parle d’«une propagande de bas étage qui mêle deux sujets différents. À la faveur d’une loi sur le climat, on veut embarquer la population dans un débat sur la guerre en Ukraine». S’il existe bien des liens entre les deux sujets, «prendre parti contre la Russie, c’est rompre le principe de neutralité», rappelle-t-il, avant de conclure en disant qu’«accepter la loi sur le climat – qu’il appelle «loi sur le black-out» – serait désastreux et pour le pouvoir d’achat des Suisses et entraînerait une pénurie d’électricité».