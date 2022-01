Moins de déchets – Avec les «5 R», vous pouvez grandement contribuer à soulager l’environnement

La Suisse est la championne du monde des déchets! Chaque année, les Helvètes en génèrent 716 kg par habitant – aucun autre pays dans le monde ne produit autant de déchets ménagers. Un peu plus de la moitié (53%) d’entre eux sont recyclés, mais le reste alimente la montagne de déchets et pollue l’environnement.

1 - Refuser

2 - Réduire

Presque tout peut être réduit au quotidien: le nombre d’e-mails imprimés; les trajets en voiture qui pourraient très bien être réalisés à pied; le nombre d’appareils ménagers dont on n’a pas vraiment besoin pour cuisiner; les emballages alimentaires des légumes; la quantité de dentifrice mise sur la brosse à dents, etc. Et, bien sûr, tous les biens de consommation que l’on n’achète que pour compenser une frustration.

3 - Réutiliser/réparer

Tout ce que l’on peut réutiliser ne finit pas à la poubelle. Ainsi, au lieu des sacs en plastique et des gobelets jetables, mieux vaut utiliser des produits conçus en matériaux réutilisables. Et peut-être que votre copine aimerait les vêtements que vous ne portez plus? Pour ranger vos outils, pourquoi ne pas chercher une boîte d’occasion sur des plateformes d’échange ou des bourses en ligne? Le trou dans la chaussette, lui, peut être facilement raccommodé avec du fil et une aiguille. Il est possible de réparer bien plus de choses qu’on ne le pense, y compris les téléphones portables de dernière génération.