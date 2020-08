Sri-Lanka

Législatives: les Rajapaksa veulent étendre leur pouvoir

Les deux frères, actuels président et Premier ministre de l’île, espèrent remporter mercredi une large majorité parlementaire afin d’engager des réformes constitutionnelles.

Gotabaya (droite), 71 ans, et Mahinda (gauche), 74 ans, veulent ainsi mettre fin à la limite des deux mandats présidentiels

Plus de 70% des seize millions d'électeurs ont participé à ces législatives organisées quatre mois après leur date initialement prévue à cause de la pandémie et qui se sont achevées à 17h00 locales (13h30 suisses), a déclaré à la presse le chef de la Commission électorale Mahinda Deshapriya.