Ski freestyle: Avec les Mondiaux 2025, l’Engadine veut se payer un ravalement d’image

La star Anna Gasser en action, sur le Slopestyle de la station grisonne. DR

Pour avoir effectué quelques voyages dans la région de l’Engadine pour le travail, je comprends l’idée… Cette haute vallée au fin fond des Alpes suisses n’est pas furieusement réputée pour sa «nightlife» ou pour ses adolescents qui peuplent les pistes de ski et les after-skis réglementaires qui vont avec. Ici, c’est plus manteau en animal mort, saucisse de veau à 9 francs et plat du jour à 44 francs. Du coup, pour attirer la jeunesse – un peu dorée, forcément, vu les tarifs… –, les gens du coin ont postulé pour organiser les Championnats du monde de freestyle et ont obtenu l’édition 2025 de la compétition.

«L’idée d’organiser des Mondiaux était venue pour la première fois en 2009, dans la tête de notre président de l’époque. On a mis du temps à y arriver, mais dans deux ans, ce sera enfin là, dans la plus haute station des Grisons!, apprécie Elisa Fiacca, qui occupe le poste d’event manager de l’épreuve de Coupe du monde comme celui des Mondiaux, dans le brouillard de la station de téléphérique posée à 3303 mètres d’altitude. On est sur la bonne voie. Il ne nous manque plus que le pipe à construire et ce sera fait cet été.»

«Nous ne sommes pas une vallée qui est sur la carte des amateurs de freestyle et c’est quelque chose que nous voulons changer» Daniel Schaltegger, chef de l’organisation des Mondiaux 2025

Ce sera la première fois que la Suisse accueille des Mondiaux des disciplines dites «funs» à la fois de ski et de snowboard et c’est un sacré boulot pour les organisateurs. Ceux-ci sont actuellement à la moitié du chemin. Les finales de Coupes du monde de Slopestyle y battent leur plein ce week-end et c’est la dixième fois que les freestyleurs s’affrontent sur les pentes dominées par l’impressionnant Piz Corvatsch, d’où, paraît-il, on peut voir le Mont-Blanc par beau temps.

«Un tel événement rassemblant skieurs et snowboardeurs n’a jamais été organisé dans notre pays et c’est un gros défi, assure Daniel Schaltegger, le boss de l’organisation. Nous ne sommes pas une vallée qui est sur la carte des amateurs de freestyle et c’est quelque chose que nous voulons changer. Il y a une raison et une stratégie derrière notre volonté d’accueillir ces Mondiaux: on veut attirer davantage de jeunes. Parce que pour l’instant, on est plutôt réputés pour l’alpin et le fond.»

Le Slope de Corvatsch est de belle facture. DR

En 2025, il y aura une flopée de compétitions supplémentaires au programme et il reste des choses à construire. Le half-pipe, notamment, qui sera érigé cet été, quand la neige aura laissé la place aux pâturages. Dans deux ans, l’Engadine devra mettre en place des épreuves comme les aerials, le parallèle, les bosses, le skicross et le boardercross… Ces différentes pistes et tremplins seront installés sur la Corviglia, montagne adjacente qui reçoit généralement la Coupe du monde féminine de ski alpin.

«Pour une fois, les deux versants de la vallée seront mis à profit. Il y aura des événements tests la saison prochaine, comme le half-pipe et des épreuves de skicross. Rien que ce week-end, on récolte de bonnes informations sur ce qu’on devra faire dans un peu moins de deux ans, explique Schaltegger, figure du sport local et également ancien hockeyeur au HC St-Moritz. On est aussi en train de finaliser la programmation des diverses épreuves, pour que le calendrier fonctionne aussi pour la télévision. Nous cherchons aussi d’ultimes sponsors et quelques-uns sont en voie de finalisation.»