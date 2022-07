Tony Lerch du Caribana a surfé sur la boue du Paléo

Tony Lerch du Caribana Festival : «Avec les potes, on surfait dans la boue du Paléo»

Malgré notre proximité et la grande concurrence qui règne dans le milieu des festivals, nous avons d’excellents rapports tant au niveau humain (avec des liens d’amitié forts entre les différentes équipes), qu’au niveau professionnel (avec des échanges d’idées et d’expériences au sein de la plateforme Nyon ville des Festivals).

La qualité globale de l’organisation. L’aménagement du terrain est magnifique et l’esprit des bénévoles est un plus.

À une bonne trentaine, il me semble. C’était d’abord en tant que bénévole au bar tenu par le Ski Club de Nyon puis comme partenaire privilégié du fait de notre proximité.

De votre point de vue, quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Le Paléo est une de nos fiertés cantonales, voire nationales! Il permet un lien intergénérationnel et un mélange des classes sociales très important à mon sens pour la cohésion de notre société. Au niveau culturel, il contribue, avec les autres festivals et les clubs, à l’éclosion des futurs talents et permet ainsi aux jeunes artistes de rêver de faire de la musique leur métier.