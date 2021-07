Tourisme - Avec les Suisses à l'étranger, comment le Valais va-t-il s'en tirer?

Petit pique-nique en famille, dans le val d’Hérens, au pied de la Dent-Blanche. Valais Tourisme/Christian Perret/A

Selon l’Observatoire valaisan du tourisme, les réservations de nuitées hôtelières pour les mois de juillet et d’août affichent, pour l’heure, une baisse de 6,9 % par rapport aux deux mois d’été de 2020 . Cette tendance devrait cependant un peu s’atténuer avec les réservations de dernière minut e lié e s aux conditions météorologiques et à l’incertitude liée au développement de la pandémie qui pourrait pousser certains Suisses à rester au pays ces prochaines semaines. Directeur de Valais Wallis Promotion (VWP), Damian Constantin craint «une baisse entre 10 et 15% des nuitées hôtelières si l’on tient également compte du mois de juin», sur lequel le temps a eu des répercussions négatives.

Tourisme très européen

L’an dernier, de nombreux touristes étrangers avaient rechigné à se déplacer dans notre pays. À l’inverse, la proportion de Suisses ayant séjourné en Valais avait bondi de 49% en 2019 à 80% en 2020. Mais c ette année, ils s emblent davantage enclins à quitter leurs pénates, direction la France ou le Sud , comme l’ Espagne, l’ Italie et le Portugal.

Suivant la même logique, V WP s’attend donc à un retour d’une partie de la clientèle étrangère. Un facteur qui s’explique grâce a ux diverses campagnes de vaccination et aux certificats Covid-19. « Nous sommes à nouveau en mesure d ’ accueillir des hôtes internationaux provenant des marchés de proximité comme l ’ Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l ’ Italie », se réjouit Damian Constantin. Pour les habituels 15% d’hôtes non européens , «la clientèle américaine devrait revenir en 2022 et les Asiatiques en 2023», estime-t-il.

Les annulations sont stables

Dans le canton de Vaud, la Communauté d ’ intérêt touristique des Alpes vaudoises ( CITAV ) ne livre aucun chiffre. Elle s’attend toutefois à un retour des hôtes français et belges. Concernant les clients britanniques, elle se veut plus pondérée que V WP . Le variant Delta risque fort de pousser bien des sujets de S a Majesté à ne pas quitter leur île.

Du côté fribourgeois, La Gruyère Tourisme parle, elle, de bonnes perspectives, Charmey, Jaun ou encore Moléson se focalisant de plus en plus sur du tourisme quatre saisons. Et les récents orages de grêles qui se sont abattus sur la région n’ont pas eu d’incidence sur les réservations.