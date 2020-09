Suisse : Avec les vacances d’automne, des bouchons et de la neige

Des bouchons à l’entrée du Gothard et de la neige sur les routes ont pu être constatés par les premiers vacanciers automnaux.

Samedi matin la file de voitures atteignait 12 km, l’équivalent de parfois plus deux heures et demie d’attente entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d’Uri. Comme alternative, le TCS recommandait aux automobilistes d’emprunter l’autoroute A13 via le tunnel du San Bernardino.