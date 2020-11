Tourisme : Avec l’espoir d’un vaccin, on se remet à rêver de voyages

Des sites de réservations de vacances ont fait état d’un spectaculaire afflux d’internautes depuis lundi, et les annonces de la firme pharmaceutique Pfizer. En Suisse, les professionnels restent très prudents.

L 'annonce, lundi passé, a provoqué un miniséisme: la pharma Pfizer faisait état d’un taux d'efficacité de 90% de son futur vaccin anti-Covid. Dans la foulée, un optimisme débridé gagnait des Bourses mondiales, où les actions des compagnies aériennes et des acteurs du tourisme remontaient en flèche , anticipant un retour à des conditions de voyage normales . Les consommateurs n'ont pas été en reste: il se seraient rués sur les sites de réservations de vacances.

Selon des chiffres recueillis par le quotidien britannique «The Guardian», le site Skyscanner, par exemple, a enregistré une hausse de la fréquentation de 48% en une semaine, avec un intérêt marqué pour les séjours de sports d'hiver à Pâques et pour les plages de la Méditerranée cet été. Son concurrent, Travelsupermarket a vu affluer 54% d'internautes en plus.