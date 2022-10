Ukraine: avec l’hiver qui approche, la guerre se complique

Guerre en Ukraine : Avec l’hiver qui approche, la tâche se complique pour les belligérants

Selon des experts en stratégie miliaire, les combats en Ukraine devraient bientôt ralentir en raison de la boue, la neige et le froid.

Les équipements fournis aux forces ukrainiennes par les alliés, notamment les vêtements chauds et équipements spécialisés pour le grand froid, donnent un avantage à l’Ukraine. AFP

L’hiver approche en Ukraine et la boue, la neige et le froid vont compliquer la tâche des forces ukrainiennes comme de l’armée russe dans les mois qui viennent. L’armée ukrainienne, qui a lancé une offensive pour reprendre des territoires occupés par Moscou, a plus à perdre que l’armée russe d’une pause dans ses opérations, car elle veut capitaliser sur ses récents gains avant que l’hiver ne s’installe.

«Je m’attends à ce que l’Ukraine continue à faire tout ce qui est en son pouvoir pendant l’hiver pour reprendre du territoire et rester efficace sur le champ de bataille», a déclaré la semaine dernière à Bruxelles le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Mais «l’hiver représente toujours un défi en termes de combat», a-t-il noté.

Un avis partagé par Mark Cancian, du Center for strategic and international studies (CSIS), qui rappelle néanmoins que la guerre a commencé en février, en plein hiver, et que les belligérants ont donc l’expérience de ce genre de combats. «Je pense qu’on va bientôt assister à un certain ralentissement, quand la boue va commencer à se former», dit-il. Pour cet ancien colonel du corps des Marines, les combats pourraient se concentrer autour de villages à cause des abris qu’ils offrent aux forces qui les contrôlent.

Soldats ukrainiens équipés pour le grand froid par les alliés

Les équipements fournis aux forces ukrainiennes par les alliés, notamment les vêtements chauds et équipements spécialisés pour le grand froid, donnent un avantage à l’Ukraine sur la Russie, qui a des problèmes logistiques depuis le début de la guerre. Le Canada a promis 500’000 vêtements d’hiver, notamment des vestes, des pantalons, des bottes, des gants et des parkas, et la Lituanie équipe entièrement 25’000 soldats ukrainiens pour l’hiver. L’Allemagne a déjà livré des centaines de milliers de chapeaux, de vestes et de pantalons à Kiev. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont eux aussi inclus des vêtements d’hiver dans leurs dernières tranches d’aide militaire à l’Ukraine.

Mais il est important pour les forces ukrainiennes de rebondir rapidement sur les récents succès sur le champ de bataille. La mobilisation en Russie a déjà commencé à porter ses fruits, avec l’arrivée de troupes fraîches sur le champ de bataille. Moscou table sur le fait que «la mobilisation et la météo vont stabiliser les lignes de front», selon Mark Cancian. Le Kremlin pense pouvoir alors faire traîner la guerre, en espérant que le soutien européen à l’Ukraine va faiblir au fur et à mesure de la hausse des prix de l’énergie alors que les températures vont baisser – une stratégie qui, selon l’expert du CSIS, va échouer.

La résilience de la population est elle aussi une arme

La Russie a aussi mené des frappes dévastatrices sur les villes et les infrastructures ukrainiennes, accentuant la pression sur la population. Mais pour Gian Gentile, historien militaire à la RAND Corporation, la résilience démontrée par la population ukrainienne pourrait aider l’armée du pays à combattre cet hiver. «Ils considèrent qu’ils se battent pour leur propre existence et ils semblent effectivement démontrer une forte combativité, ce qui ne paraît pas être le cas des forces russes», note l’historien. «C’est un facteur psychologique qui peut (…) aider à supporter le froid et le mauvais temps.»