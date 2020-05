Actualisé 17.05.2020 à 13:53

Football

«Avec ma maladie, je ferais partie des joueurs à haut risque»

Darren Fletcher, 36 ans, ex-pilier écossais de Manchester United, n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite. Mais cela y ressemble beaucoup.

de Simon Meier

Darren Fletcher célèbre un but marqué face à Benfica en 2011. C’est aussi l’année où sa maladie lui a été diagnostiquée. KEYSTONE

On est peut-être tous dans le même bateau. Reste que la pandémie du coronavirus n’aura pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Le fait est aussi valable pour les footballeurs professionnels et Darren Fletcher est «bien» placé pour le savoir. Sans club depuis la fin de son contrat à Stoke City, en juin 2019, l’ex-international écossais (80 sélections) se refusait jusqu’ici à l’idée d’une retraite. Il n’en est plus très loin: «Je n’ai rien annoncé officiellement, mais je pense que j’ai enfin compris que je ne jouerai probablement plus, a-t-il admis sur BBC Radio Scotland. Je ne pense pas que je l’accepterai complètement, mais c’est là où j’en suis maintenant.»

Darren Fletcher, 36 ans depuis le 1er février, voit évidemment l’horloge biologique tourner. Il n’est plus le fougueux milieu de terrain qui, arrivé dès l’âge de 11 ans à Manchester United, avait conquis cinq titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions (2008) avec les Red Devils (340 matches entre 2002 et 2015). Mais la raison principale de sa très probable fin de carrière, c’est la colite ulcéreuse dont il souffre depuis 2011. «Avec ma maladie, je ferais partie des joueurs à haut risque», souligne-t-il alors que l’Angleterre est tiraillée quant à une éventuelle reprise des championnats dès le mois de juin.

Darren Fletcher n’est pas pour. Il admet que, dans les circonstances actuelles, il ne reprendrait pas le jeu, même s’il était sous contrat avec un club. «Le sport est important et il manque à tout le monde, mais nous parlons ici de questions de vie ou de mort et je pense que des garanties doivent être mises en place, déclare l’Ecossais. Qui peut garantir que les joueurs seront en sécurité? Je ne pense pas que quiconque puisse le faire aujourd’hui.»