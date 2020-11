People : Avec Margot Robbie, c’est «panique en cuisine»

L’actrice australienne adore préparer les plats traditionnels de Thanksgiving. Mais il y en a un dont elle ne maîtrise vraiment pas la cuisson.

Margot Robbie est peut-être australienne, mais elle adore la fête américaine de Thanksgiving et son repas traditionnel. Chaque année, elle se met au défi de cuisiner quelque chose de spécial pour ses amis à cette occasion. L’interprète de Harley Queen admet cependant qu'elle n'a jamais réussi à s’en sortir avec une recette en particulier.

Il s'agit d'un plat traditionnel de Thanksgiving à base de patates douces, que l’on recouvre de Marshmallows avant de passer le tout au four. «Je n'ai grandi ni avec Thanksgiving ni avec la nourriture qui l'accompagne, mais chaque année, j'essaie et j'essaie, et ça part en flammes, au propre comme au figuré, confie-t-elle à «E! Online». Ces guimauves! Elles sont tellement inflammables!»

Ce n'est pas la première fois que Margot Robbie, qui a également joué dans «Once Upon a Time... in Hollywood» et «Scandale», éprouve des difficultés avec le gratin de patates douces aux Marshmallow. La star de 30 ans a également mentionné un autre désastre culinaire impliquant ces tubercules. « L'année dernière, pour notre Friendsgiving, nous avons cuisiné un grand festin, avait-elle déclaré à «USA Today». J'étais responsable des patates douces et j'ai mis le feu. C'était terrible.» Mais L'actrice de «Suicide Squad» a juré de ne pas se laisser décourager et de remettre l’ouvrage sur le métier.