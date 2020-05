UFC

Avec McGregor les insultes fusent

L’Irlandais est passé maître dans le trash-talking sur la toile. En paroles, il est donc prêt à affronter son rival Khabib Nurmagomedov. Dans les faits, il devra attendre son tour.

Pour l’instant, Conor McGregor parle plus que ce qu’il gagne de combats. Mais ses interventions sur les réseaux sociaux font partie du personnage et renforcent son rôle de mauvais garçon.

Khabib Nurmagomedov n’a pas résisté

Et il en a remis une couche. En parlant de Khabib Nurmagomedov, l’Irlandais a écrit: «Khabib, tu es absolument gênant. Tu te précipites pour te cacher comme un rat, comme d’habitude. Comme je l’ai dit plusieurs fois. Comme on l’a vu de nombreuses fois. Cela a confirmé ce que l’on savait depuis toujours. Pas de commentaire. lol. Une gêne pour le vrai combat.»

Et le Russe n’a pas pu résister, quelques heures plus tard il a mordu à l’hameçon et a répondu. «Je t’ai battu au combat, je t’ai découpé en deux, je t’ai absolument détruit durant la lutte, tu n’as attrapé que de l’air avec tes mains, et à la fin tu as abandonné. Et pour finir, n’oublie pas tes mots: ce n’est que du business.»