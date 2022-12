Stéphane Bern : Avec Meghan et Harry, «il n’y a plus de limite»

L’animateur franco-luxembourgeois, spécialiste des familles royales, a donné son sentiment sur le grand déballage du couple de Sussex.

Meghan et Harry ont tout partagé, y compris leurs photos privées. AFP, Netflix

Le documentaire de Harry et Meghan diffusé sur Netflix fascine le monde entier. Mais ce n’est pas nouveau, a confié Stéphane Bern à «Ouest France»: «C’est un feuilleton à rebondissements qui ne cesse jamais. À chaque génération, on dévore, de manière assez monstrueuse, ces figures. Ma génération a eu Diana, la génération d’avant a abîmé Margaret, la sœur cadette d’Elizabeth, et la génération actuelle se délecte des faits et gestes de Meghan Markle.»

«On lèche, on lâche et on lynche»

Un phénomène qu’il explique aisément. «Il y a une part de rêve. On participe à leur existence, en quelque sorte. Ils nous permettent de vivre une autre vie par procuration.» Il sourit: «À chaque génération, on reproduit le même mécanisme d’identification. Il y a le principe des trois L: on lèche, on lâche et on lynche.»

«Aujourd'hui, les enfants royaux se prennent plus pour des stars que pour des princes et princesses», avec le risque «d’être emportés, comme Meghan et Harry», poursuit-il. «C’est-à-dire qu’il n’y a plus de limite, il y a là le phénomène de Netflix, la sortie des mémoires de Harry, le 10 janvier, ça ne va jamais finir…» Et de souligner le paradoxe: «C’est horrible pour eux, ils ont fait tout ça pour qu’on les laisse tranquilles, mais en même temps ils font tout pour qu’on ne les lâche pas, c’est un jeu terrifiant. Si vous voulez partir et qu’on vous laisse tranquille, vous entrez dans l’anonymat.»

