Coupe du monde: «Avec Memphis, on s’embrasse sur la bouche»

Lors du quart de finale de vendredi entre l’Argentine et les Pays-Bas, deux hommes vont se retrouver : Ángel Di María et Louis Van Gaal, eux qui s’étaient côtoyés à Manchester United lors de la saison 2014-2015. Problème, la cohabitation entre les deux hommes avait tourné court. Di María avait brutalement quitté United et dans des déclarations parues peu de temps après son arrivée au PSG, il avait même accusé Van Gaal d’être le pire entraîneur qu’il avait jamais eu.