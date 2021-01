«J'ai pu financer ma maison et ma Tesla»

«J'ai investi dans les cryptomonnaies il y a plus de dix ans, lorsqu'une première cryptobourse a été créée en Allemagne. J'ai acheté des bitcoins et des litecoins pour environ 200 francs. À l'époque, on pouvait encore acheter des centaines de milliers de bitcoins pour quelques centimes. Depuis lors, j'ai échangé des cryptomonnaies à maintes reprises, et parfois même je les ai exploitées. Je ne suis pas devenu millionnaire avec, mais au total, j'ai fait entre 500’000 et 600’000 francs de bénéfices. Et je détiens toujours des cryptomonnaies pour une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs. Il y a trois ans, je me suis offert une Tesla avec une partie de mes gains. J'ai également pu rembourser ma maison. Théoriquement, je pourrais prendre ma retraite grâce à mon hobby. Mais je ne le ferai pas, parce que j'aime mon travail.»

«Mes cryptomonnaies ont perdu plus de la moitié de leur valeur»

«J’étais encore à l’école quand j’ai commencé à investir dans les cryptomonnaies. À l’époque, je me demandais comment investir au mieux mon argent pendant mes études. Au milieu de l’année 2017, quelques collègues et moi-même avons fait des recherches avec des vidéos et avons ensuite investi quelques centaines de francs, entre autres dans le bitcoin. Dans les mois qui ont suivi, j’ai continué à en ajouter et à me diversifier. Je voulais gagner de l’argent rapidement. Mais j’ai été malchanceux, je suis entré sur ce marché pile pendant une bulle. En quelques mois, mes monnaies ont perdu plus de la moitié de leur valeur. C’était l’équivalent de plus ou moins la totalité de mes économies à l’époque. Heureusement, je n’ai pas retiré l’argent à ce moment et je suis gentiment revenu dans le vert. Depuis fin 2019, j’ai acquis des connaissances de base en cryptocrédit et je me concentre désormais exclusivement sur le bitcoin. Je veux l’utiliser pour me payer un voyage autour du monde après mon diplôme.»