Rumeurs de transfert : «Avec Messi, on partage beaucoup de choses», déclare Pochettino

Le nouvel entraîneur du PSG a dévoilé ses affinités avec l’Argentin, dont le contrat avec le FC Barcelone s’achève cet été. Une déclaration qui va alimenter les bruits de couloir.

«L’amour pour Newell Old Boys»

«On est tous deux sortis de là, je crois que c’est quelque chose qui nous unit fortement, cette passion pour le rouge et le noir (les couleurs du club)", a continué Pochettino, admettant toutefois ne pas savoir ce qu’il adviendra entre la superstar argentine et le PSG.

«Depuis que l’on est arrivé, on n’a presque pas eu le temps de parler de quoi que ce soit avec Leo (Messi) et le président (du PSG, Nasser Al-Khelaïfi), du mercato maintenant et du mercato du futur. On est concentrés sur comment parvenir à la meilleure forme pour être compétitif et gagner des matches», a déclaré Pochettino à la Cadena Ser.