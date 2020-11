Football«Avec moi, ils se sont comportés comme de la merde»

Dans une interview accordée à la radio catalane RAC1, le défenseur brésilien s’est lâché et a parlé sans retenue du pourquoi il avait quitté la structure catalane, «un club dans lequel (il) aurait pu finir sa carrière». Dani Alves (37 ans), qui est de retour au pays et joue actuellement avec São Paulo, a commencé par expliquer qu’il suivait tous les matches du FC Barcelone, avant de lui tailler un costard.

Il est d’abord revenu sur la défaite 8-2 en Ligue des champions face au Bayern Munich: «Cela démontre que vous faites mal les choses. Si vous êtes un club qui a une identité, vous ne pouvez pas la perdre. Et si vous la perdez, après tout peut arriver…» Et Dani Alves de poursuivre: «Le Barça est devenu un club d’achat et de vente de joueurs et non un club formateur. Vous aurez donc de nombreux footballeurs de valeur, mais qui ne défendront pas votre philosophie.»