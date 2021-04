Lucie Lucas : «Avec mon mari, on a failli se séparer»

L’héroïne de «Clem», Lucie Lucas, a pensé mettre fin à son mariage pour une raison qui lui tenait à cœur.

La comédienne française Lucie Lucas est de retour dans la onzième saison de «Clem» sur TF1 CHRISTOPHE CHARZAT / CAPA PICTUR

Épanouie avec son mari, Adrien, qu’elle a épousé en 2010, et avec lequel elle a eu trois enfants, Lilou, 10 ans, Moïra, 9 ans, et Milo, 3 ans, Lucie Lucas a pourtant pensé à le quitter. «Un jour, avec l’homme de ma vie, nous avons failli nous séparer pour plusieurs raisons. Nous étions prêts à beaucoup de concessions pour que cela n’arrive pas, mais il m’est apparu certain que l’on ne pourrait décider de continuer à avancer ensemble qu’à une condition, sur laquelle je ne pouvais plus transiger», a confié l’actrice de 35 ans à Terrafemina, avant de préciser cette fameuse condition.

«Je voulais qu’il reconnaisse «officiellement» que l’oppression faisait partie de moi parce que je suis une femme. Que je me suis construite à travers, par et contre cette violence rabaissante, discriminante et sournoise car parfois câline et enjôleuse… Que jamais il ne pourrait réparer tout le mal que j’avais subi, parfois même sans m’en rendre compte, et que je subirai encore», a ajouté la Française qui avait révélé en 2019 avoir été victime de deux viols, durant sa jeunesse.

Le message de l’héroïne de «Clem», dont la onzième saison est diffusée sur TF1, a finalement été compris par son époux. Ce gérant d’une société de camions-traiteurs aidant les propriétaires de food-trucks soutient désormais sa dulcinée, qu’il a rencontrée durant son adolescence, à 100%. «Aujourd’hui, je sais que lorsqu’il me regarde, il voit aussi en moi la guerrière qui se relève encore et toujours, a-t-elle expliqué. Et depuis lors, il m’encourage bien plus qu’avant, il me donne tant de force. Je nous sens complémentaires et en osmose.»