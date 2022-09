Voile: Avec Nathan Outteridge à la barre la Suisse joue de malchance

Une journée en haute altitude et une autre au ras de l’eau. Le golfe de Saint-Tropez a offert un terrain de jeu incroyable aux équipes engagées sur le circuit international du Sail GP. Les Formule 1 des mers ont atteints, samedi, des vitesses folles, inédites en course. Devant son public, c’est la France qui a tutoyé de très près les 100km/h! 99,94 km/h, très exactement, atteints lors de la 3e course d’un samedi de folie. Pour le nombreux public, massé en bas de la citadelle, le spectacle a été tout simplement grandiose.



Dans la flotte des fous furieux, la Suisse a tenu son rang et a été capable de muscler son jeu, comme elle le voulait, avec Nathan Outteridge à la barre. Mais l’équipe, skippée par Sébastien Schneiter a aussi joué de malchance dans le Sud de la France.