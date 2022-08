New Wave vise les plateformes de streaming

Ce n’est pas tous les jours qu’une minisérie destinée à un jeune public et ayant pour thème le rap est tournée en Suisse romande. Selon Florias Gallay, réalisateur de la fiction en question, c’est même la première fois. «Nous sommes pionniers. Dans le style, «New Wave» a quelque chose de nouveau à amener dans la région et bien plus loin. Ce n’est pas une série suisse, c’est une série francophone», confie-t-il.

«New Wave» raconte l’histoire d’Imaé, jeune rappeur Lausannois confronté à la détresse de sa génération qui comprend grâce à une vision que la musique lui permettra de redonner espoir aux gens de son âge. «Notre envie, c’est de faire du divertissement tout en gardant une profondeur et une vision très précise: faire rêver les jeunes. Une jeunesse qui rêve, c’est primordial pour une nation. On sort du Covid, le taux de tentative de suicide chez les jeunes a augmenté de 55% entre 2019 et 2021. Il y a urgence», commente le réalisateur de 28 ans, fondateur et directeur de la boîte de production FAUVE.