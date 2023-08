Isabelle Ithurburu ne craint pas de remplacer Nikos

Avec «50’Inside» et le «Mag de la Coupe du monde de rugby», sa rentrée est chargée. Dominique Jacovides/TF1

Après 14 ans sur Canal+, Isabelle Ithurburu a fait sa rentrée sur TF1. Ce samedi 12 août 2023, elle a présenté son premier magazine d’après-match de rugby suite à la rencontre test entre la France et l’Écosse en vue de la Coupe du monde 2023. Dès le 2 septembre, elle remplacera Nikos Aliagas dans «50’Inside». Et six jours plus tard, la Française de 40 ans sera aussi à la tête du «Mag de la Coupe du monde de rugby», émission d’analyse juste après les matches. Son transfert d’une chaîne à l’autre n’a pas été «une décision facile», a-t-elle confié à «Diverto». «Il m’a fallu trois mois pour me décider, j’ai rendu les gens un peu fous», a-t-elle ajouté.

Reprendre «50’Inside» a été une source de motivation pour la compagne de Maxim Nucci. «J’ai senti qu’on me faisait venir pour prendre de vraies responsabilités, qu’on me faisait confiance. C’est le terrain de jeu proposé par TF1, avec tous les exercices possibles dans des registres différents, dans les années à venir, qui m’a fait prendre cette décision. «50’Inside», c’est le début, une émission culte, installée, qui me lance dans un autre domaine que le sport. C’est sécurisant pour moi, bien plus qu’un nouveau concept qui pourrait ne pas marcher. Parce que je vais aussi découvrir la pression des audiences. Ça me permet d’entrer en douceur chez les gens qui regardent TF1», a-t-elle encore expliqué.

Si remplacer Nikos lui «met la pression», Isabelle reste confiante: «Nous sommes tellement différents que l’on ne pourra pas nous comparer. Je vais écouter ses conseils, comme celui de rester moi-même, mais aussi ceux de l’équipe en place depuis longtemps dans l’émission.» À noter enfin qu’il ne devrait pas y avoir de changement majeur. «Dans le ton, je vais essayer d’apporter quelque chose d’un peu plus journalistique, sans chambouler l’émission, dont la force repose sur la production, l’esthétique, les sujets, les mags. Je suis toute nouvelle, les gens ne m’ont encore jamais vue, parce que le rugby n’est pas encore le sport le plus populaire», a-t-elle affirmé. La popularité de ce sport pourrait grandir grâce au «Mag de la Coupe du monde de rugby» car «on va être chez les gens, vivre et faire vivre des émotions», a-t-elle conclu.