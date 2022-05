Avec Plufl, l’humain dort dans un panier pour chien

«Plufl est si confortable que vous pourriez ne plus avoir envie de dormir dans votre lit.» Cette promesse est issue du spot publicitaire qui vante les mérites d’un objet hors du commun. Il s’agit d’un panier pour chien de taille humaine (172 x 96 cm). C’est un meuble d’appoint dans lequel on fait la sieste. Il a été créé par Noah Silverman et Yuki Kinoshita, deux anciens étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver (CA). Le 12 avril, ils ont lancé une campagne de souscription sur Kickstarter avec un objectif de 25’000 dollars américains. À ce jour, ils en ont déjà récolté 300’000.