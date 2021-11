RDC : «Avec plus de 200 maisons incendiées, on peut dire que le village est rasé»

L’armée congolaise a dû être appelée en renfort mercredi suite à des affrontements communautaires d’une rare ampleur qui ont fait 4 morts dans le nord-ouest du pays.

Quatre personnes ont été tuées dans des violences à caractère communautaire dans une zone enclavée du nord-ouest de la République démocratique du Congo où plus de 200 maisons ont été également incendiées, a-t-on appris samedi de source administrative locale.

Une dizaine d’interpellations

L’attaque a eu lieu mercredi et l’armée a été appelée en renfort dans la zone, parce que la police, en nombre limité, était débordée, a expliqué M. Munyanga. Une dizaine de personnes sont actuellement interpellées par la justice.

«Population en fuite»

«Avec plus de 200 maisons incendiées, on peut dire que le village Djombo est rasé. Sa population est actuellement en fuite, des enseignants ont fui dans la forêt avec des enfants pour les protéger», a déclaré à l’AFP au téléphone Sam Bokolombe, élu national du territoire de Basankusu, appelant à une «intervention humanitaire d’urgence» des autorités et des humanitaires.