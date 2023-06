Le festival Vibiscum à Vevey a attiré 32'000 personnes

Le festival, qui avait vu les choses en grand pour sa deuxième édition , a réuni près de 32’000 personnes du jeudi 8 au samedi 10 juin. Si la carte blanche à OrelSan en ouverture ainsi que la soirée électronique du samedi avec en point d’orgue la venue de la star DJ Snake ont très bien fonctionné, le succès a été moindre le vendredi avec CKay en tête d’affiche . «C’est vrai, on a fait deux jours et demi», reconnaît le patron du Vibiscum, rencontré samedi 10 juin alors que l’electro vrombissait à quelques pas de là. William von Stockalper retiendra surtout «le plaisir des gens» avec des «artistes incroyables et très généreux avec le public».

Question finance, l’open air était doté d’un budget de 4,5 millions de francs. Il ne finira pas dans les chiffres noirs. «Le break ne sera pas atteint. C’est clair que le vendredi nous péjore. On est parti avec trois mois de retard sur cette soirée-là en termes de communication», affirme le patron. Il met aussi en cause des festivals concurrents: «On doit essayer de se faire respecter. Nous avions une vingtaine d’artistes qui avaient donné leur accord pour venir chez nous ce soir-là. Ils ont subi des pressions du milieu des festivals qui leur ont interdit de venir à Vevey. Aucun événement n’a eu de facilités et de portes ouvertes à ses débuts, je le reconnais, mais cette guéguerre interne est risible et ridicule», regrette-t-il.

Dans tous les cas, William von Stockalper se projette déjà en 2024, en juin, sur trois ou quatre jours: «Il y a de l’avenir pour ce festival. J’ai toujours dit que le public allait décider. Je crois qu’avec plus de 30’000 personnes sur trois soirs, on a gagné le cœur des gens.» En revanche, le Vibiscum risque d’être touché par les travaux à venir sur la place du Marché. «Il y a trois options. La première, il y a les travaux. Est-ce qu’on peut utiliser quand même la place et dans quelle mesure? Deux, il n’y a pas de travaux et on repart comme cette année. Trois, on se délocalise. Dans tous les cas, on restera à Vevey. On pourrait revenir au format de notre première édition, plus petite avec 6000-7000 personnes, au jardin du Rivage», énumère-t-il encore.