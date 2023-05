E-sport : Avec plus de matches et d’équipes phares, le MSI se mue en mini-Worlds 

Le Mid-Season Invitational (MSI) a fait sa révolution et s’annonce passionnant. Le tournoi international de «League of Legends» a totalement modifié son format, permettant aux deux meilleures structures des quatre régions majeures d’y participer, au lieu d’une seule. Fini également les phases de groupes et les Bo1: la phase de play-in se déroulera presque exclusivement en Bo3 et les play-off, uniquement en Bo5, avec un droit à l’erreur pour les meilleures équipes avec l’introduction d’un Losers’ Bracket. De quoi métamorphoser la compétition, jusque-là souvent peu relevée, en un petit frère des Worlds, le tournoi le plus important de l’année sur «LoL».