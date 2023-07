Avec près de 50 degrés, la Tunisie et l’Algérie suent à grosses gouttes

Alors qu’au Maroc et en Libye, les températures sont plutôt conformes aux normales saisonnières, la Tunisie va frôler lundi, même dans le nord du pays plus tempéré, les 50 °C. Soit 6 à 10 degrés de plus que les températures habituelles pour la période. Cette canicule inédite provoque des coupures de courant et oblige des familles à dormir sur les plages.