Football: Avec qui et contre quels joueurs va évoluer Cristiano Ronaldo?

Lundi, quelques jours avant l'officialisation de l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien, la Saudi Pro League s'était trouvé un nouveau leader provisoire. Il s'agit... d'Al-Nassr, là même où l'ancien Mancunien et Madrilène vient de s'engager pour deux ans et demi et environ 80 millions de francs suisses annuels.

L'équipe basée à Riyad a confirmé samedi, en battant Al Khaleej Saihat 1-0, sur un but de Vincent Aboubakar dès la 5e minute. Mais la place de première de la troupe coaché par Rudi Garcia ne tient qu'à un fil. Al Shabab pointe à une longueur, Al ittihad à deux unités et ces deux formations ont une partie de plus à jouer.

Car rien ne sera facile dans la lutte pour le titre, en Arabie Saoudite. L'ancien entraîneur de Lyon et de Marseille a toutefois du joli matériel à disposition et tout autre résultat qu’un sacre serait forcément considéré comme un accident industriel. A Riyad, Ronaldo sera au milieu d'une troupe très expérimentée et dont de nombreux patronymes parlent aux suiveurs du football européen de ces dernières années.

Devant les buts, un certain David Ospina ne ferait pas tache dans un grand championnat. Le Colombien est arrivé de Naples l'été dernier. Devant lui, l'ancien Marseillais - l'OM lui a donné 5 millions d'euros pour… partir en août dernier - Alvaro Gonzalez fait bonne garde. L'international ivoirien Ghislain Konan occupe quant à lui le flanc gauche de la défense.

Un autre ex-Phocéen régit l'entrejeu de la troupe de «CR7». Il s'agit de l'ancien international brésilien Luiz Gustavo, qui a l'expérience de ses 35 printemps. Les attaquants d'Al-Nassr sont pourvus en ballons par deux éléments intéressants et dans la force de l'âge: l'Argentin Pity Martínez (29 ans), arrivé en septembre pour 12 millions d'euros, et le Brésilien Talisca (28 ans), éphémère joueur de Benfica.

Mais les concurrents de la troupe de Rudi Garcia ne sont pas en reste. A Al Shabab, autre club de Riyad et actuel 2e au classement, évoluent notamment Seung-gyu Kim, le gardien de la Corée du Sud au Mondial, le capitaine de la Pologne au Qatar Grzegorz Krychowiak, l'ancien international argentin Éver Banega ou encore le soyeux Santi Mina, prêté par le Celta Vigo.

Il y a du lourd aussi chez le troisième Al-Ittihad, équipe basée à Jeddah, comme le portier germano-brésilien Marcelo Grohe, deux capes avec la Seleçao, par exemple. Mais aussi le petit No 10 brésilien Igor Coronado, passé par GC il y a dix ans, ou encore Hélder Costa (ex-Benfica, Leeds et Wolverhampton) et un certain Romarinho. Le quatrième Al-Taawon, lui, a dans ses rangs l'armoire à glace Naldo (Bré/ex-Espanyol), le gardien géant Mailson (Bré), le baroudeur espagnol Álvaro Medrán, formé au Real Madrid, ou encore l'attaquant international camerounais Léandre Tawamba.

La formation la plus clinquante - après Al-Nassr - est dans doute Al-Hilal, seulement cinquième de la Ligue. On y retrouve le Péruvien André Carrillo (ex-Sporting, Benfica et Watford), l'Argentin Luciano Vietto (Ex-Atlético), le Brésilien Matheus Pereira (formé au Sporting), l'international colombien Gustavo Cuéllar et le Malien Moussa Marega, 72 buts en carrière avec le FC Porto. La Saudi Pro League emploie aussi, notamment, le Suédois Robin Quaison (46 sélections, Ettifaq FC), le Roumain Alexandru Mitrita (18 sélections, Al-Raed) et le Franco-Congolais Marcel Tisserand (36 sélections, Ettifaq FC).