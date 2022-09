Football : Avec Ronaldo sur le banc, Manchester United enchaîne une troisième victoire consécutive

Face à Leicester, orphelin en défense de Wesley Fofana, parti pour plus de 80 millions d’euros à Chelsea, Erik ten Hag a reconduit le onze qui a débuté contre Liverpool (2-1) et Southampton (1-0). Pas de Ronaldo au coup d’envoi, pas de Casemiro non plus, mais ils sont respectivement rentrés aux 68e et 60e minutes.