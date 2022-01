Suisse : Avec sa déclaration, «Alain Berset se tire une balle dans le pied»

En comparant une contamination au coronavirus à la grippe pour les personnes vaccinées, Alain Berset a fait une «erreur de communication» selon l’infectiologue tessinois Andreas Cerny.

Alain Berset a défendu sa comparaison. AFP

Mercredi passé, le Conseil fédéral a mis en consultation de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus et a décidé de réduire l’isolement et la quarantaine à cinq jours. Si ces décisions ont suscité diverses réactions dans les milieux politiques et économiques, l’infectiologue tessinois Andreas Cerny a été lui surpris par une déclaration que le ministre de la Santé a tenue après cette conférence de presse.

Interrogé dans l’émission «Forum» de la RTS, Alain Berset est revenu sur l’importance du vaccin en expliquant que depuis le début de la pandémie, «on a énormément appris et progressé et cela a été rendu possible grâce au vaccin». Il a ensuite poursuivi en expliquant que «ce n’est pas parce qu’on est vacciné que l’on ne va pas être contaminé. Mais cela ne sera alors plus une maladie dangereuse mais quelque chose de beaucoup plus gérable comme des refroidissements ou des grippes que l’on pouvait avoir en hiver».

«Une balle dans le pied»

Pour Andreas Cerny, «cette déclaration est une simple erreur de communication». La comparaison entre le variant Omicron et la grippe a un effet minimisant. «Alain Berset se tire ainsi une balle dans le pied et torpille la campagne du booster. C’est pourtant maintenant qu’il faudrait absolument convaincre les gens de l’utilité de la vaccination de rappel», poursuit l’infectiologue qui rappelle que «le variant Omicron est beaucoup plus contagieux qu’une grippe et génère donc un flot plus important de personnes infectées».

La déclaration d’Alain Berset pose encore problème pour deux autres raisons selon Andreas Cerny. «D’une part, nous ne savons encore presque rien sur les conséquences à long terme de ce variant du virus. D’autre part, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ne peuvent développer qu’une immunité limitée et ce malgré les boosters». Pour M.Cerny, la comparaison d’Alain Berset est donc totalement déplacée.

Alain Berset se défend Lors de la conférence de presse qui s’est tenue après les discussions entre Alain Berset et les directeurs cantonaux de la santé, ce dernier a défendu sa comparaison avec la grippe rappelant qu’il avait «fait cette déclaration par rapport aux personnes immunisées». Il a poursuivi en expliquant que le virus représentait toujours un «danger non négligeable pour les personnes dont l’immunité est faible ou inexistante.