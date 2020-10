Bilan : Avec sa politique commerciale, Trump a empiré la situation

Le président a lancé durant son mandat une salve de tarifs douaniers sur des milliards de marchandises chinoises. Sa politique aurait coûté 0,5% de croissance à l’économie américaine.

Le fabricant de machines à laver illustre le bilan discutable de cette politique, marquée par une salve de tarifs douaniers sur des centaines de milliards de marchandises en provenance de Chine et d’ailleurs. Celle-ci est dénoncée en justice, depuis septembre, par des milliers d’entreprises américaines et internationales.

0,5% de croissance en moins

Dans un article, Aaron Flaaen, de la banque centrale, Ali Hortaçsu et Felix Tintelnot, professeurs à l’université de Chicago, constatent «qu’en réponse aux tarifs douaniers de 2018 [...] le prix des machines à laver a augmenté de près de 12%". Le prix des sèche-linges, quoique non surtaxés, aussi, les revendeurs ayant profité du fait que les consommateurs les achetaient de paire.

Situation pire qu’avant

«Il y a bien eu quelques succès», remarque Edward Alden, expert au Council on Foreign Relations, citant la renégociation du traité de libre-échange nord-américain liant Etats-Unis, Canada et Mexique. «Mais si on doit évaluer dans l’ensemble [sa politique, ndlr], les Etats-Unis sont dans une situation pire en matière de commerce que lorsque Donald Trump a pris ses fonctions», résume-t-il.

Citant la sidérurgie, Geoffrey Gertz, de la Brookings Institution, souligne que quelques entreprises et secteurs de niche ont pu tirer profit des surtaxes, mais d’autres, faute de produits de substitution aux Etats-Unis, ont accusé des coûts plus élevés et des marges plus faibles.