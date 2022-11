Qatar 2022: Avec Sénégal-Pays-Bas, la Coupe du monde a commencé

Edouard Mendy s’impose devant Denzel Dumfries. AFP

En 2026, lors de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis, 48 équipes seront de la fête. Le contingent asiatique passera de cinq formations aujourd'hui (y compris l'Australie, plus le Qatar cette année en tant que pays-hôte) à huit qualifiés. Pas forcément une bonne nouvelle pour les fans du jeu de ballon, qui ont constaté une grosse différence de niveau entre les équipes de l'AFC (Confédération asiatique de football) et le «reste du monde», lors des deux premières rencontres de l’édition 2022.

La partie du début de soirée, mardi, a certainement réconcilié les fans avec leur sport préféré, juste parce qu’il y a enfin eu match, tout simplement. Ce Pays-Bas-Sénégal a été âprement disputé et, même privés de leur star Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont montré qu'ils n'étaient pas champions d'Afrique pour rien. Les hommes d'Aliou Cissé ont été extrêmement solides et n'ont pas laissé un mètre d'espace aux Oranje.



Si les Pays-Bas ont fini par l’emporter sur une tête de Cody Gakpo (85e), c’est surtout grâce à une inspiration magnifique de Frenkie de Jong, auteur d’un centre exceptionnel de précision.

Davy Klaassen n’a fait qu’assurer le coup au bout du bout du temps additionnel (90e+9), à la suite d’une deuxième hésitation coupable du gardien Edouard Mendy.

La troupe de Louis van Gaal, invaincue depuis désormais seize parties, a peut-être eu le plus grand nombre d’occasions, via Vincent Janssen (4e), Frenkie De Jong (19e) ou encore Virgil van Dijk (53e) par exemple. Mais les opportunités les plus franches étaient Sénégalaises: une frappe en pivot de Boulaye Dia (65e), un tir foudroyant de «Gana» Gueye (73e) et un envoi sec Pape Gueye (87e), difficilement sortis à chaque fois par l’immense portier Andries Noppert (2m03).

Dans cette poule A, la qualification pour les huitièmes de finale se résumera certainement à un match à trois. Le Sénégal et les Pays-Bas auront tout intérêt à passer un maximum de buts aux faibles Qataris, respectivement vendredi prochain et le mardi suivant, histoire d’assurer le coup vis-à-vis de l’Equateur et sa différence de buts de «seulement» +2, après avoir dominé le pays hôte. Les Sénégalais devront le faire certainement sans Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté, tombés au combat mardi.