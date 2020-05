Actualisé 15.05.2020 à 09:17

JOHN COOPER WORKS GP

Avec ses 306 ch, la Mini offre des sensations de karting

Depuis que Mini est sous l’égide de BMW, toute la machinerie publicitaire est renforcée à chaque nouveauté. La John Cooper Works GP tient ses promesses.

de Thomas Geiger

1 / 5 John Cooper Works GP est la Mini de série la plus rapide et la plus puissante de tous les temps. Mini Avec ses ailes musclées et ses tuyaux d’échappement centraux, la Mini de 306 ch fait fi de toute discrétion. Mini La petite sportive bénéficie du cockpit numérique de l’électrique. Mini

Alors qu’elle affiche une vitesse de 230 km/h sur circuit, son moteur est bien loin d’avoir dit son dernier mot. Car, il reste encore tellement d’énergie sous le capot que même la BMW Série 5 doit se résigner et dégager la voie de gauche pour laisser la Mini se défouler au maximum, jusqu’à disparaître à l’horizon à 265 km/h. Bienvenue à bord de la John Cooper Works GP, la Mini la plus puissante de tous les temps.

Même dans ses rêves les plus fous, John Cooper n’aurait jamais imaginé cela, lorsqu’il a commencé à améliorer les performances de la petite voiture culte, dans les années 1960. À l’époque, il était purement impensable pour la petite citadine d’atteindre la barre des 200 km/h. Or, plus d’un demi-siècle plus tard, Mini prend une toute autre dimension. Car la troisième génération de GP, dont le prix démarre à 52’900 francs, offre une puissance de 306 chevaux pour un couple de 450 Nm.

À 100 km/h en à peine 5,2 secondes

Et c’est grâce à la maison-mère BMW, qui fournit un moteur 2.0 litres turbo, identique notamment à celui de la M140i de la marque. Ce n’est pas une surprise étant donné que le quatre cylindres qui se cache derrière la large calandre aux évents rouge vif était déjà présent dans les versions Club et Countryman. Mais contrairement à la motorisation exclusivement quatre roues motrices de ces dernières, celle de la trois-portes n’entraîne que les roues avant.

Certes, il arrive que celles-ci se mettent à crisser lorsque le moteur monte en régime et que l’on applique le couple maximum de 450 Nm, mais avec sa large bande de roulement, son profil, mais surtout son châssis sport, la Mini tient aisément la route pour passer de 0 à 100 km/h en à peine 5,2 secondes, laissant ses petites sœurs loin derrière. Grâce à sa direction directe et à son différentiel à glissement, rien de bouge, pas même dans les virages les plus serrés et la Mini assure une excellente tenue de route. S’il y a bien une Mini moderne, qui offre les sensations d’une voiture de karting, c’est bien la GP.

Le fait qu’on ait négligé le confort ne dérangera personne. Ni même le bruit des pots d’échappement qui ont été déplacés vers centre du véhicule. Car le conducteur doit se concentrer sur la route et profiter des sièges sport à fort maintien latéral. La Mini JCW GP n’a plus de siège arrière. D’une part, parce que les Britanniques ont préféré le remplacer par une barre transversale, d’autre part, parce que la trois-portes offre de toute façon peu d’espace à l’arrière. Et enfin, parce que personne ne supporterait de rouler plus de quelques kilomètres sur le siège arrière d’un tel engin.

Série limitée à 3000 exemplaires

Si l’absence de siège arrière est le changement le plus important, il n’est assurément pas ce qui frappe en premier dans l’habitacle où l’on trouve un tout nouveau cockpit numérique, tel qu’on le connaît de la Mini électrique. À l’extérieur, on remarque immédiatement les ailes plus musclées à base de fibre de carbone, une matière provenant de la production de la BMW i3 et de la BMW i8, ainsi qu’un double aileron arrière qui laisserait presque paraître celui d’une Porsche 911 turbo insignifiant.