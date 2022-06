POUR 920’000 FRANCS: Avec ses 900 ch, le Brabus Crawler file à travers le désert

Brabus est connu pour ses transformations musclées de Mercedes, mais il manquait dans le portefeuille du plus grand préparateur automobile indépendant au monde un modèle qui lui était propre. Pour une fois, on s’est presque totalement affranchi de Mercedes à Bottrop et on a commencé sur une page vierge. Et comme il était vite clair que le service NVH (Noise, Vibration, Harshness) pouvait représenter leur plus gros problème, ils ont opté pour un concept dans lequel le bruit, les vibrations et la dureté n’ont pas d’importance, comme le rapporte le chef de développement Jörn Gander en orientant son regard avec un sourire malicieux sur le Crawler, un buggy du désert surdimensionné sans vitres, ni portières et carrosserie fixe, mais avec son propre châssis en carbone et une puissance de 900 ch. D’après Jörn Gander, il y a aussi un peu de Classe G dans le buggy. Après tout, le tout-terrain est un best-seller absolu pour Brabus.

Une fois que le conducteur a réussi à se hisser à bord de l’engin à travers la cage en carbone et qu’il est sanglé dans son siège à l’aide du harnais, il peut démarrer le moteur le plus puissant actuellement disponible dans le portefeuille Brabus, le huit cylindres 4,5 litres d’AMG. Alors que la Classe G classique a une puissance de 585 ch, le Brabus développe 900 ch et un couple de 1250 Nm, ce qui facilite aisément la tâche du colosse. Sans compter que le Crawler pèse 500 kg de moins qu’une Classe G. 3,4 secondes suffisent au géant pour atteindre la vitesse de 100 km/h. En raison de ses pneus et de sa suspension, la vitesse est bridée à 160 km/h, mais cela n'entame en rien le plaisir, car jamais 160 km/h n'ont été aussi rapides que dans cette carcasse en carbone.

Grâce à un châssis tout-terrain avec essieux portiques, le Crawler bondit plein de hardiesse à travers le désert. Brabus Trêve de vitres, de portières ou de carrosserie fixe. Au lieu de cela, on a un châssis en carbone et une puissance de 900 ch. Il est donc tout à fait logique que le Crawler ne soit pas homologué pour la route. Brabus Dans l’intérieur minimaliste, l’esthétique a laissé place à l’utile. Brabus

Lunettes de protection et système d’interphone

Le design est fidèle à une Brabus, le moteur est un condensé de puissance hors pair et le châssis est étonnamment harmonieux et équilibré, sur route comme sur piste. Jusque-là, le Crawler n'a rien à envier à une Classe G de Bottrop. En ce qui concerne l'intérieur, le buggy ne peut évidemment pas rivaliser: l’esthétique laisse place à l’utile avec de nouvelles fonctions allant de la tablette tactile géante pour la navigation tout-terrain au système d’interphone avec casques et lunettes de protection en passant par les buses de ventilation dans le toit.