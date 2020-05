Londres

Avec ses coronalégumes, il régale ses followers sur Instagram

Un Londonien ne manquant pas d’imagination s’est lancé dans la création culinaire de répliques du coronavirus.

Et il met un point d’honneur à manger lui-même ses créations. Après bientôt deux mois, il reconnaît toutefois qu’il devient de plus en plus difficile de se renouveler. Après des versions brûlées, le Londonien avoue en préparer une glacée pour les prochains jours. «Je suis vraiment quelqu'un de très sociable, donc j'avais besoin de quelque chose pour me changer les idées et me faire oublier l'absence de lien avec les gens», explique Lorenzo Saa, qui estime «qu'avoir un projet, c'est important pour la santé mentale».