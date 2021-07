Sarah Cothran cartonne avec ses reprises

POP : Avec ses reprises, Sarah Cothran cartonne

La jeune chanteuse américaine fait un tabac sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming avec ses réinterprétations.

Sarah Cothran, 19 ans, a fait un tabac sur TikTok avec trois courtes vidéos, postées durant le mois de mai 2021, d’une chanson écrite sur la mélodie d’«As The World Caves In» de Matt Maltese. Elles ont cumulé plus de 70 millions de vues et ont été likées par près de 11 millions de personnes. Sorti depuis lors officiellement sur les plateformes de streaming, le morceau figurait le 14 juillet 2021 à la 10e place des titres les plus viraux du monde, selon Spotify.