Album «Ocean Eyes»

Avec ses titres, Nalu incite à mettre sa vie sur pause

Le groupe lausannois de folk Nalu a sorti vendredi 17 avril 2020 «Ocean Eyes», un premier album doux qui colle bien à la situation actuelle.

Le combo s'est formé petit à petit ces deux dernières années autour de Noa Z. Vendredi 17 avril 2020, la chanteuse lausannoise, 24 ans, et ses musiciens, dont Mark Kelly, ont livré leur premier album. Elle en parle à la cool en dépit de l'ambiance actuelle.

C'est une drôle de période pour sortir un album, non?

Oui, mais ça reste une bonne idée. Les gens sont à fond sur le digital en ce moment et ils ont envie d'écouter de la musique. L'art est un besoin, on ne peut pas sortir voir des concerts ou des expos. Notre album est doux, il apportera un peu de paix.

Vos textes sont positifs.

Oui, il y a toujours de l'espoir. Des morceaux rythmés nous emmènent en voyage. C'est plus que nécessaire en ce moment. En fait, ce disque convient bien à la situation actuelle. En écoutant l'album, il faut prendre un moment pour soi, mettre sa vie sur pause et se laisser transporter et bercer.