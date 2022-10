Puissant SUV électrique: Avec son mastodonte, Polestar entend jouer dans la cour des grands

Sans bling-bling

Rien que sur papier, le luxueux Polestar 3 est remarquable. Mais comme ses concurrents sont signés Mercedes, Audi ou encore Tesla, la barre se devait d’être placée très haut. Et il n’est pas seulement question de puissance et de capacité de batterie, loin de là! La marque a donc fait appel au designer en chef autrichien, Maximilian Missoni, dont l’équipe a conçu une voiture qui, contrairement à d’autres grands SUV, est loin de l’ostentatoire et se présente tout en sobriété.

La propulsion du Polestar 3 est assurée par deux moteurs dont la puissance est distribuée de manière variable par un système électronique sophistiqué. En conduite modérée, le moteur arrière peut être brièvement désenclenché, ce qui réduit la consommation d'électricité. Une suspension pneumatique avec amortisseurs réglables assure une sensation de conduite raffinée. Au total, cinq radars, autant de caméras et douze capteurs à ultrasons fournissent les informations au nombre considérable de systèmes d'assistance. Cerise sur le gâteau: un système LiDAR devrait venir compléter l’offre au milieu de l'année prochaine. Combinant laser et radar, il balaie une large zone à l’avant de la voiture en qualité 3D et transmet à la voiture une série tellement importante de données qu’il est possible d’anticiper une collision imminente ou tout autre danger plus tôt que jamais auparavant.