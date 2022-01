E-sport  – Avec son nouveau roster, Vitality affiche ses ambitions 

Confirmant les bruits de couloirs, la team française Vitality a officialisé la semaine passée l’arrivée des Danois Dupreeh, Magisk et Zonic au sein de son roster «Counter-Strike». Ultratitrés avec leur ancienne formation Astralis, les deux joueurs et le célèbre entraîneur rejoignent ainsi les Français ApEX, Misutaaa, et le phénomène ZywOo (joueur de l’année HLTV en 2019 et 2020), avec pour objectif affiché de faire de la Ruche «une des plus grandes équipes de l’histoire» du jeu de tir de Valve.