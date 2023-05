Avec son Projet 92, Meta veut concurrencer Twitter

Outre ses problèmes internes, Twitter pourrait bientôt devoir se battre contre un nouveau compétiteur, après Bluesky de Jack Dorsey, ex-patron du service de microblogging. Le célèbre groupe Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, s’apprêterait à lancer en juin un concurrent potentiel. Connu sous le nom de code «P92», «Project 92», ou encore «Barcelona», ce réseau social décentralisé est présenté comme «l’Instagram de vos pensées». Testée depuis plusieurs mois auprès de célébrités et d’influenceurs, l’app, gratuite et dont le nom définitif n’est pas encore connu, doit permettre de publier des contenus ne dépassant pas les 500 caractères (contre 10’000 chez Twitter avec son abonnement Twitter Blue). Ces publications peuvent inclure des liens, des photos et des vidéos (d’une longueur maximale de 5 minutes), d’après la newsletter ICYMI partagée par Lia Haberman, qui enseigne le social marketing à l’Université de Californie.