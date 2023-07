Avec The Blaze au Montreux Jazz, l’image offre une 2e dimension

Musique, clips ou visuels, les perfectionnistes Guillaume (à g.) et Jonathan font tout eux-mêmes. S. Makharine

Les Français avaient impressionné, en 2018, avec leur electro cinématographique. Ce sera assurément pareil, vendredi 14 juillet 2023 au Lab. La parole est à Guillaume Alric, moitié de The Blaze avec son cousin Jonathan.

«Jungle» est sorti en mars 2023. La pression après le succès du premier album?

Il paraît que c’est d’autant plus vrai quand le disque précédent a marché. Nous, on a fait comme d’hab, sans se prendre la tête, sans penser à ce fameux album de la confirmation. On s’est juste mis dans notre bulle en studio et on a laissé venir les choses à nous.

Durant la création du disque, vous pensiez déjà au live?

Carrément! Le fait d’avoir beaucoup tourné nous a permis de nous projeter sur ce que ça allait donner sur scène. Quand on composait un titre, on savait déjà comment on allait le rejouer. Avec ce disque, tu as plus envie de taper du pied. Il est taillé pour la danse et pour foutre un joyeux bordel.

Et la scénographie?

Il y aura cinq écrans derrière nous, qui bougent en fonction des sons. On projette des images par-dessus. Les premiers retours qu’on a sont positifs. On a hâte de vous montrer tout ça à Montreux.

Musique et images sont indissociables. Pourquoi?

Parce que Jonathan a fait une école de cinéma. Les images apportent une deuxième dimension à notre musique. Le but est de transmettre des émotions tant avec nos titres qu’avec nos visuels. C’est plus riche.

Deux mots sur Montreux?