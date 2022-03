Avec The Voice, June Milo espère élargir son public

June Milo a refusé pendant dix ans de participer à «The Voice». Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Trois semaines après le jeune Neuchâtelois Loris, un deuxième talent issu de notre pays passe les auditions à l’aveugle de «The Voice». Il s’agit de June Milo, une chanteuse de 36 ans originaire de Genève que l’on verra sur TF1 le samedi 12 mars 2022.

Cela faisait longtemps que vous vouliez participer à l’émission?

Pas vraiment. La production m’a contactée plusieurs fois ces dix dernières années, mais je disais toujours non.

Pourquoi?

J’avais peur et je pensais que ce n’était pas forcément une émission pour moi. Je déteste la compétition, je n’aime pas les concours. Mais je crois que je me cachais un peu derrière ça. Je fais ce métier depuis un moment et faire «The Voice», c’était me mettre en danger.

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis?

Ils ne m’ont pas appelée cette fois (elle rit). Quand je dis aux gens que je suis chanteuse, ils me demandent toujours pourquoi je ne participe pas à «The Voice» et je me suis posé la question de ce qui me retenait. Et puis, il y a eu le Covid, j’ai dû arrêter mon métier, j’ai eu un bébé et je me suis dit que «The Voice» pouvait être un objectif et me remettre dans le bain.

Qu’attendez-vous de l’émission?

J’espère élargir mon public, avoir plus de concerts, plus de visibilité. Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas et qui vont m’entendre chanter pour la première fois et s’ils aiment ce que je propose, ils iront peut-être chercher mes chansons.

Vous êtes-vous préparée d’une manière particulière?

J’ai un gros souci de trac. J’ai vu un magnétiseur, un hypnotiseur. J’ai fait pas mal de choses pour calmer mon stress. J’ai plus travaillé sur ça que sur la technique vocale.

Votre single «Parfaite» sort un jour avant votre passage à la télévision. C’est un hasard?

Oui, parce que j’ai appris la date de diffusion de mon audition lundi 7 mars 2022. La sortie du single était programmée depuis un mois.