Tourisme : Avec un bénéfice en hausse de 280%, Airbnb affiche une santé de fer

La plateforme de réservation a vu son bénéfice atteindre 834 millions de dollars au troisième trimestre, le plus important qu’elle ait jamais atteint.

Le groupe de San Francisco dit avoir noté de nouvelles tendances: plus de séjours longs (une réservation sur cinq portait sur plus de 28 jours), plus de séjours proches du domicile (40% des réservations ont été faites par des personnes vivant à moins de 500 km de leur lieu de vacances), plus de séjours à la campagne (+40% par rapport à 2019).