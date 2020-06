Football

Avec un triplé de Martial, United se redonne de l'air

Les Red Devils ont facilement battu Sheffield United, mercredi soir (3-0).

Manchester United et Wolverhampton ont repris leurs aises dans la course à l'Europe, mercredi, en battant respectivement Sheffield United (3-0) et Bournemouth (1-0) lors de la 31e journée de Premier League.